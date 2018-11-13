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Оркестр «Виртуозы Москвы» представит новую программу «Чайковский-гала»

Культура

В программе концерта шесть пьес из цикла Чайковского «Времена года»

Москва, 13 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  17 ноября в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского камерный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» представит новую программу — «Чайковский-гала». В этот вечер руководить коллективом будет дирижер Большого театра России Александр Соловьев.

В программе концерта шесть пьес из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года», а также фортепианные миниатюры композитора. Также будет исполнена «Серенада» для струнного оркестра и секстет «Воспоминания о Флоренции».

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Культурная хроника
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