Оркестр «Виртуозы Москвы» представит новую программу «Чайковский-гала»

Москва, , 10:32 — REGNUM 17 ноября в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского камерный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» представит новую программу — «Чайковский-гала». В этот вечер руководить коллективом будет дирижер Большого театра России Александр Соловьев.

В программе концерта шесть пьес из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года», а также фортепианные миниатюры композитора. Также будет исполнена «Серенада» для струнного оркестра и секстет «Воспоминания о Флоренции».