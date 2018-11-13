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Народный артист СССР Игорь Лученок умер в Минске

Культура

Ранее композитор был госпитализирован с инсультом в ГКБ скорой медицинской помощи столицы Белоруссии

Минск, 13 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  В Минске на 81-м году жизни скончался народный артист СССР и Белоруссии, композитор Игорь Лученок. Об этом на своей странице в Facebook написал народный артист Белоруссии, руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что деятель культуры был госпитализирован с инсультом в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи столицы Белоруссии.

«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок», — говорится в сообщении.

Напомним, песни на музыку Игоря Лученка исполняли такие «звезды» советской и российской эстрады, как Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, София Ротару, а также ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы».

Поклонники творчества композитора знают и любят такие его произведения, как «Алеся», «Вероника», «Майский вальс», «Журавли на Полесье летят», «Мой родной край», «Очарованная моя» и многие другие.

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