Народный артист СССР Игорь Лученок умер в Минске

Минск, , 10:12 — REGNUM В Минске на 81-м году жизни скончался народный артист СССР и Белоруссии, композитор Игорь Лученок. Об этом на своей странице в Facebook написал народный артист Белоруссии, руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что деятель культуры был госпитализирован с инсультом в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи столицы Белоруссии.

«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок», — говорится в сообщении.

Напомним, песни на музыку Игоря Лученка исполняли такие «звезды» советской и российской эстрады, как Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, София Ротару, а также ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы».

Поклонники творчества композитора знают и любят такие его произведения, как «Алеся», «Вероника», «Майский вальс», «Журавли на Полесье летят», «Мой родной край», «Очарованная моя» и многие другие.