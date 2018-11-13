Вышел первый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

Лос-Анджелес, США, , 09:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором известного героя озвучил актер Райан Рейнольдс. Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале Roadshow Films NZ.

Также кинокомпания Legendary Pictures выпустила официальный синопсис картины, согласно которому история начнется с таинственной пропажи детектива-профессионала Гарри Гудмана. Его 21-летний сын решает узнать, что на самом деле произошло. Помогать ему в расследовании будет бывший партнёр Гарри — детектив Пикачу. Их обоих ждет захватывающее приключение.

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Напомним, премьера картины запланирована на 8 мая 2019 года. Вместе с Райаном Рейнольдсом в проекте приняли участие такие известные актёры, как Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон и Кэн Ватанабэ. Должность режиссёра фильма занимает Роб Леттерман.

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