Крис Пратт стал лицом рекламной компании игры Fortnite в Южной Корее

Сеул, , 09:02 — REGNUM Актер Крис Пратт стал лицом рекламной компании многопользовательской игры Fortnite, которую сейчас проводит в Южной Корее компания Epic Games. Об этом сообщил портал Nintendo Life.

https://twitter.com/nintendolife/status/1061108716794269696

Издание отмечает, что актер, исполнивший в фильмах Marvel роль Звёздного Лорда очень популярен в этой стране. Оно опубликовало несколько плакатов, на которых Пратт позирует на фоне персонажей Fortnite.

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Напомним, до появления в фильмах Marvel Крис Пратт играл в фильмах и сериалах, но настоящая известность принесла ему именно роль Звёздного Лорда. Впоследствии он укрепил свой успех, снявшись в фильме «Мир Юрского периода». Актёр также озвучил одного из персонажей в «Лего. Фильм».

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