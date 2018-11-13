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Warner Bros. выпустила описание будущего фильма «Годзилла против Конга»

Культура

Картина режиссёра Адама Вингарда выйдет на большие экраны в мае 2020 года

Бербанк, США, 13 ноября 2018, 08:36 — REGNUM  После того, как кинокомпания Warner Bros. начала производство фильма «Годзилла против Конга», она решила выпустить его официальный синопсис. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1062166860056145920

Будущая картина расскажет зрителям о том, как члены секретной правительственной организации «Монарх» отправятся в опасную миссию для того, чтобы получить информацию о происхождении Конга и Годзиллы. В это время участники одного заговора решат столкнуть монстров в схватке и стереть обоих с лица земли.

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Напомним, премьера картины запланирована на 22 мая 2020 года, снимает её режиссёр Адам Вингард («Тетрадь смерти»). На производство фильма выделено $200 млн. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в проекте примет участие актриса Ребекка Холл («Город воров»).

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