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Казахстанский фильм получил приз на международном кинофестивале в Минске

Культура

Кинофестиваль «Листопад» прошел со 2 по 9 ноября

Астана, 13 ноября 2018, 08:01 — REGNUM  На международном кинофестивале «Листопад» в Минске фильм казахстанского режиссера Алдияра Байракимова «На грани» удостоен специального приза жюри за лучший сценарий в конкурсе полнометражных фильмов для детей и юношества «Листопадик», сообщили 12 ноября в пресс-службе АО «Казахфильм».

В данной секции также были номинированы картины из Белоруссии, Эстонии, Тайваня, Сербии, Италии и Кении. Фильм «На грани» повествует о судьбе двух подростков, вышедших из разных социальных миров. Истории молодых людей не пересекаются до одного рокового момента.

«Победа была неожиданна. Потому что конкурс был крутой и участвовали очень сильные фильмы со всего мира. Когда я вышел на сцену, от волнения еле смог привести мысли в порядок», — отметил Байракимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре фильм российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевова «Айка» завоевал гран-при на 28-го международного кинофестиваля в немецком городе Котбусе.

Читайте ранее в этом сюжете: Гран-при международного кинофестиваля в Германии завоевал фильм «Айка»

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