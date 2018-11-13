Warner Bros. остановила работу над ремейком комедийнного сериала «Альф»

Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Warner Bros. остановила работы над проектом перезагрузки популярного комедийного сериала «Альф». Причиной стало то, что компания не смогла продать сериал ни одной телесети. Об этом 12 ноября сообщил портал SlashFilm.

К сожалению, на сегодня больше никакой информации по поводу дальнейшей судьбы проекта нет. Источник сообщил лишь о том, что «кошки могут вздохнуть с облегчением».

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Напомним, оригинальный сериал показывал телеканал NBC в период с 1986 по 1990 годы. Его героем был Гордон Шамуэй — инопланетянин с взорвавшейся планеты Мелмак. Аббревиатура ALF произошла от слов «Alien Life Form». Озвучил персонажа актёр Пол Фаско.

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