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Мединский заявил, что омский театр «Галёрка» «выглядит дороже, чем стоит»

Культура

Драматический театр «Галёрка» — самый долгожданный омский культурный долгострой

Мединский заявил, что омский театр «Галёрка» «выглядит дороже, чем стоит»
Иллюстрация: Omskportal.ru
Губернатор Омской области Александр Бурков (слева) и министр культуры РФ Владимир Мединский

Омск, 13 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  Министр культуры РФ Владимир Мединский, совершив 12 ноября визит в Омск, осмотрел обновлённое здание Омского драматического театра «Галёрка». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, театр министра впечатлил.

«Получилось очень хорошо на мой взгляд. Выглядит дороже, чем стоит. Сделано с душой и качественно», — сказал Владимир Мединский, добавив, что «всё сделано по уму».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, решение о реконструкции здания Омского драмтеатра «Галёрка» было принято 10 лет назад. С тех пор театр работал на арендуемых сценических площадках. Реконструкцию удалось завершить лишь в 2018 году. 2 ноября на новой сцене показали спектакль-концерт «Сергей Есенин».

В результате реконструкции площадь театра увеличилась с 2,9 тыс. до 7,8 тыс. кв. метров. По данным облправительства, стоимость реконструкции «Галёрки» в ценах 2018 года с учётом строительства водопровода составляет 528,53 млн рублей.

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