Вторник, 13 Ноября 2018 года
03:38:31 МСК

В Москве откроется выставка к юбилею режиссера Ингмара Бергмана

Культура

Выставка продлится до 16 декабря

Москва, 13 ноября 2018, 03:08 — REGNUM  Выставка «Бергман. Метаморфозы» в честь 100-летия со дня рождения шведского режиссера Ингмара Бергмана откроется 13 ноября в Государственной галерее на Солянке в столице, сообщает телеканал «Культура».

Сообщается, что на выставке будут представлены видеоработы, фотографии, инсталляции и объекты, которые рассматривают эстетику и киноязык фильмов Бергмана.

Также планируется обширная программа, в которой специалисты расскажут о творчестве знаменитого режиссера и его влиянии на кинематограф и культуру. Выставка продлится до 16 декабря 2018 года.

Напомним, Ингмар Бергман — выдающийся шведский режиссер театра и кино, сценарист, писатель. Обладатель множества значимых наград в области кинематографа. Среди его наград — призы Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Поставил более шестидесяти художественных и документальных фильмов. В этом году отмечается 100-летний юбилей режиссера.

Читайте ранее в этом сюжете: Ингмар Бергман Величайший

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить