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Создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет

Культура

Ли прославился благодаря созданию комиксов о Человеке-пауке, Халке, Людях Икс и многих других вымышленных героях

Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2018, 23:03 — REGNUM  Американский писатель Стэн Ли, прославившийся на весь мир созданием комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает издание TMZ со ссылкой на дочь Ли.

Стэн Ли скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе. В течение последних нескольких лет Ли страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией, у него были проблемы со зрением.

За свою творческую карьеру Стэн Ли создал огромное множество комиксов. Именно он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных вымышленных героев.

Киностудия Marvel экранизировал почти все комиксы Стэна Ли, а сам он с 2004 по 2018 годы снимался в роли камео в этих экранизациях.

Стоит отметить, что Ли выступил продюсером фильмов «Капитан Америка», «Люди Икс», «Человек-паук» и многих других.

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