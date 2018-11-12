В Петербурге открывается музыкальный фестиваль «Национальная коллекция»

Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM 12 ноября в Санкт-Петербургской государственной академической капелле е открывался фестиваль-конкурс «Национальная коллекция». На форум по традиции собираются музыканты, играющие на национальных инструментах фолк, этно, джаз и кроссовер. По правилам конкурса участвовать в нем могут ансамбли не менее 6 исполнителей. Поклонники народной музыки с нетерпением ожидают выступления таких асов как заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка), народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных Александр Цыганков (домра), лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев (балалайка), обладатель гран-при «Guitar Foundation of America» Дмитрий Илларионов (гитара), импровизатор и композитор Аркадий Шилклопер (валторна). Эти выдающиеся исполнители входят и в жюри фестиваля.

15 ноября в Большом зале филармонии имени Д.Д. Шостаковича в рамках Санкт-Петербургского культурного форума пройдет гала-концерт лауреатов.