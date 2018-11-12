В Москве открылся Международный студенческий фестиваль ВГИК

Москва, , 17:57 — REGNUM 12 ноября в Москве открылся Международного студенческого фестиваля ВГИК. Тридцать восьмой форум лучших кинематографических работ молодых режиссеров собрал в российской столице представители 39 киношкол из 36 стран мира. По сути, это второй этап смотра — на первом свое мастерство продемонстрировали отечественные постановщики и сценаристы, операторы и актеры. Финалисты теперь встретятся с коллегами из Китая, Бразилии, США, Индии, Казахстана, Франции и других стран. Авторитетному жюри под председательством финского режиссера Раймо О. Ниеми предстоит отсмотреть и определить наиболее достойных среди 49 уже отобранных фильмов.