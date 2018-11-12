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В Москве открылся Международный студенческий фестиваль ВГИК

Культура

На суд жюри представлено 49 наиболее талантливых работ молодых авторов

Москва, 12 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  12 ноября в Москве открылся Международного студенческого фестиваля ВГИК. Тридцать восьмой форум лучших кинематографических работ молодых режиссеров собрал в российской столице представители 39 киношкол из 36 стран мира. По сути, это второй этап смотра — на первом свое мастерство продемонстрировали отечественные постановщики и сценаристы, операторы и актеры. Финалисты теперь встретятся с коллегами из Китая, Бразилии, США, Индии, Казахстана, Франции и других стран. Авторитетному жюри под председательством финского режиссера Раймо О. Ниеми предстоит отсмотреть и определить наиболее достойных среди 49 уже отобранных фильмов.

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Культурная хроника
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