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Ах, вы, Пушкины дети…

Культура

О книге Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»

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Ах, вы, Пушкины дети…
Иллюстрация: Labirint.ru
Обложка книги Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»

Дмитрий Тёткин, 21 декабря 2018, 08:41 — REGNUM  

Если вы хотите купить детям книжку о Пушкине, покупайте эту. Почему? Почему бы и нет. На ней ярлык 6+. Не Вересаева же детям покупать. Или подневное жизнеописание. Эта книжка написана писателем и учёным, но при этом на простом и ясном языке. Замечательно иллюстрирована. Издана за счёт государственной программы, что, вероятно, тоже должно гарантировать качество. Про что эта книжка? Популярно про детство нашего национального поэта, но при этом в каких-то штрихах автор умудряется рассказывать и про историю, и про время, и вообще «про жизнь». Конечно, это компилятивная книга больше, чем «личная». Хотя мы давно живём в эпоху «Мой Пушкин» (и это не только текст Цветаевой). Любой относительно крупный художник знает, что про это сказать. Пушкин стал воздухом, водой, хлебом, языком, обязательной буквой в алфавите, хорошим поводом получить финансирование. Поводом к чужому вниманию. Даже в случае борьбы с ним в духе Писарева или куда как более тонкой и грустной критики, а-ля Самуил Лурье в последней его книге, даже в этих случаях Пушкин непотопляемо присутствует в картине мира. Это немудрено, ибо количество памятников (вполне рукотворных), Пушкиных и Лениных в нашей стране запредельно. Пушкин, конечно, не лежит в мавзолее хрустальном, как спящая красавица, но в каком-то смысле…

И в этом проблема. Как разбудить ребёнка, который прекрасно проживёт без Пушкина, а только с планшетом и спинером. Нужно ли его «заставлять читать Пушкина». Будем считать, что «да», конечно. Будем считать, что без этого никак нельзя. Не всего Пушкина. А только «правильную и парадную его часть». И тут возникает вечная драма понимания культуры. Есть «миф», а есть «реальность». Есть «чудные мгновения», а есть «сеновалы», где кого-то с божьей помощью любил. Скажем так. Всё есть. Есть переписки, есть донжуанские списки, есть разговоры с государями, есть миллионы нюансов. Есть сложнейшие культурологические и литературоведческие коды. Например, вспомним Набокова с его комментарием к «Евгению Онегину», при том, что Набоков формально не был даже «пушкинистом». Но после прочтения комментария ты можешь осознать, что вообще не читал «Евгения Онегина», или читал его по-другому… И тут возникает чертовски сложный вопрос. А не лучше ли оставлять всё на уровне «поверхности». Меньше знать, крепче спать. Верить в Дедов Морозов и добрых богов, думать, что портреты на стенах вполне себе и есть «писатели». Вот Пушкин воркует с голубями, которые на нём сидят. Памятник, он и есть…

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Иллюстрация из книги Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»
Иллюстрация: Labirint.ru
Иллюстрация из книги Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»

Эта книжка что-то среднее. С одной стороны, это «лубок», пусть и образовательный. С другой, там есть какие-то семена критического мышления (что не очень странно для учёного), внимания к истории, попытки анализа. При этом это легко читается.

Мне кажется, что главная проблема преподавания «культуры» на самом деле в том, как она связана с тем, кто её изучает. Конечно, здесь я говорю только о своих фантазиях и восприятии. Ведь, когда человек учится косить луг, а потом идёт и косит его, сверкая серебряной дугой косы, то вроде бы понятно, что он делает. Или учится печь хлеб. Мыть посуду. Даже воровать в трамваях. Есть вор-мастер, а есть ученик. Экзамены. А что делает человек, когда он читает «великую книгу»? Куда он может деть это всё величие? Как применить? Чему научиться? В чём прагматический смысл этого? Как соотнести себя с «эталоном»? Во времена «единых государственных экзаменов» особо? Великолепно можно жить без всяких Пушкиных и прочих Апулеев. Даже быть более счастливым. Но даже пусть, скажем, это нужно для «культурного уровня». Но ведь дальше возникает ещё более страшный вопрос. Какое «ты лично» имеешь отношение к этим текстам? Какова твоя книжка «я и Пушкин», как ты её напишешь? В этом смысле мне кажется, разумеется, что это канонический жанр соотнесения себя с эталоном, метрономом, стандартом. Эта книга написана в том числе как попытка разобраться для себя с образом Пушкина и всеми теми проблемами: поэзии, истории, красоты, которые здесь возникают.

Мифологизация происходит постоянно, как и идеализация и обесценивание, вероятно, это неизбежные процессы, которые составляют неотъемлемую часть человеческого существования вообще. При этом, что является мифом, не так уж важно, «кольчуга убийцы», «заметки на рукописях» (известны заметки псевдо-Пушкина), «родословная». Те, кому интересно, могут почитать прекрасный сборник «Легенды и мифы о Пушкине: Сборник статей». Чем завершить эту рецензию? Действительно, прелестная книга. Детского писателя (в том числе), живая, обжигающе волнующая (завершается она, кажется, женитьбой Пушкина).

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Иллюстрация из книги Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»
Иллюстрация: Labirint.ru
Иллюстрация из книги Юрия Нечипоренко «Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»

Пока ваши дети не женились, то они вполне могут её читать. Один из моих наставников в писательстве, известный поэт как-то высказался о Пушкине с попыткой афористичности: «Пушкина читают только дети и старики». До какой-то степени я его начинаю понимать.

Забавно, что все имеют что сказать по поводу Пушкина. Все знают, как он выглядит. Якобы. Что он написал. Многие знают, как он жил. С определённой степенью подробности. Так как «фб» тогда не было. Значительная часть знает, с кем он спал, а какая-то часть пушкинистов крайне заинтересована быть специалистами в этих вопросах. О, этот исчезающий Пушкин. Таинство пустоты. Гениальности. Или того, что принято считать гениальностью за неимением другой в наши краях. Как открыть дверь к тому, что распахнуто? Как понять этот секрет, который лежит на прилавках книжных старьёвщиков? Что нужно сделать, чтобы постигнуть самих себя, историю (у Пушкина были даже историософские концепции, цикличности событий и так далее). Хуже того, как понять всех других, которые пытаются понять Пушкина. Он ведь, как дао, оказывается, неускользаем. И «своим» почти для всех. Левых, правых, монархистов, революционеров, православных, атеистов, девственников, развратников…

Ребёнок может это сделать. Ребёнок и сам ещё гений понимания всего. Дайте ему такой шанс, пока он не повзрослел. Давайте завидовать нашим детям, что они так мало знают. О той стране, где они живут. О её истории. О её писателях. Что может быть более святым, чем ребёнок, который учится читать, ещё зачастую не понимая, что это сделает его несчастным, вполне вероятно, если он будет слишком упорствовать в этой привычке.

Читайте ранее в этом сюжете: Католический теолог про Сократа

regnum author Дмитрий Тёткин
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