Микротранзакции в Call of Duty: Black Ops 4 крайне разочаровали геймеров

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Микротранзакции (модель, при которой за небольшую плату можно приобрести игровые ценности) в Call of Duty: Black Ops 4 не понравились геймерам. Выяснилось, что получаемые бонусы не представляют особого интереса. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/MatMicMar/status/1060604556940320768

Пользователь Twitter MatMicMar потратил $1 тыс. на совершение микротранзакций — это максимальная сумма, которую можно потратить в игре. В итоге он получил лишь один странный вариант оружия, остальное было потрачено на различные наклейки, визитные карточки и смайлики.

https://twitter.com/MatMicMar/status/1061353479623634944

Единственный дополнительный бонус, который получил MatMicMar — это сообщение, в котором была информация о том, что он потратил максимальную сумму и приобрёл всё, что можно.

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Напомним, игра Call of Duty: Black Ops представляет собой многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), она является седьмой в серии Call of Duty. В продажу игра поступила 12 октября 2018 года.

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