В Петербурге открывается Международный театральный фестиваль «ТургеневFEST»

Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM 12 ноября в Санкт-Петербурге открывается Международный фестиваль университетских театров. До 16 ноября на малой сцене Большого драматического театра труппы молодых людей из разных стран представят свое прочтение произведений Ивана Сергеевича Тургенева.

Откроет вечер две постановки — «Тургенев. Три истории любви» Театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета, немного позже — «Through Body» Кинетического театра Вильнюсского университета. Также на прославленной площадке выступят финалисты этого смотра — Театральное объединение TOPI DALMATA, Университет для иностранцев Cиены (Сиена, Италия), репертуарный Театр Стэнфордского университета (Стэнфорд, США), театр Studiobühne, Университет Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия), театральная группа «Герои», Университет иностранных языков Ханкук (Сеул, Южная Корея), студенческие мастерские Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток, Россия) и молодежный театр «Мизгел» Казанского федерального университета (Казань, Россия).

Войти в жюри согласились известные петербургские деятели культуры — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заслуженная артистка России Анна Ковальчук, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, писатель Андрей Аствацатуров, театровед Ирина Бойкова и другие.