Джордж Мартин раскрыл сюжет двух приквелов сериала «Игра престолов»

Санта-Фе, США, , 16:07 — REGNUM Джордж Мартин — автор серии романов «Песнь льда и огня», которая легла в основу сериала «Игра престолов», рассказал о сюжете двух будущих сериалов-приквелов по его вселенной. Об этом 12 ноября сообщил портал Mashable.

Писатель рассказал в интервью журналистам, что два проекта будут созданы на основе книги «Огонь и кровь», которая выйдет в продажу 20 ноября 2018 года. Писатель также отметил, что остальные сериалы не будут спин-оффами «Игры престолов», зрители не увидят в них новые приключения, к примеру, Арьи Старк или других персонажей. Он сообщил, что все они будут приквелами.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Джордж Мартин заявил: он до сих пор пишет свою книгу «Ветра зимы», которая станет продолжением «Песни льда и огня». Писатель сообщил, что этот роман является очень сложным, поскольку фактически представляет собой не один, а несколько романов.

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