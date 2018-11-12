«Зачем знать правду?»: в соцсетях Екатеринбурга раскритиковали выставку РПЦ

Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM В художественной галерее Храма на Крови в Екатеринбурге открылась выставка «Время Каина». Как сообщили в пресс-службе городской епархии, экспозиция приурочена к 100-летию красного террора на Урале.

«Задача выставки, по словам организаторов, показать события 100-летней давности не как политический или социальный, а как религиозный конфликт», — сообщили организаторы, пояснив, что, по их мнению, начавшийся 100 лет назад конфликт, по своей духовной сути, повторял библейскую трагедию Каина и Авеля.

Однако в социальных сетях Екатеринбурга критически отнеслись к демонстрации выставки, в которой демонизируется только одна сторона конфликта в Гражданской войне, а также игнорируются «неудобные» исторические факты.

«Про белый террор ни слова?» — задался вопросом один из участников паблика «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Другой участник обсуждения убеждён, что жестокость и насилие стали характерной чертой тех времён вне зависимости от политических пристрастий конфликтующих.

«Да хватало террора и со стороны красных и со стороны белых и других революционных и не очень цветов. Все убивали всех», — написал он.

Другие пользователи и вовсе указали на то, что в России религиозные конфликты во время Гражданской войны и после неё носили исключительно внутрицерковный характер.

«Я так понимаю, нам РПЦ никогда не расскажет, как церковники с радостью восприняли отречение Николая Второго, по которому сейчас слёзы льют. Никогда не расскажут про то, как попы безграмотных крестьян обдирали. Никогда не расскажут про раскол церкви на множество групп и течений после революции, которые грызлись друг с другом. Зачем нам знать всю правду? Давайте лучше еще раз пнем мертвого льва», — считает участница обсуждения.

Также указывалось на то, что Гражданская война в России носила социальный характер, и если имела хоть какую-то религиозную подоплёку, то совершенно незначительную.

Напомним, что ряд современных исследователей считают, что всплеск насилия в России произошёл после февральских событий 1917 года, а белый террор был начат раньше — красный террор лишь ответ на него. При этом белый террор предусматривал применение самых жестоких мер.

Так историки отмечают, что диктатура военного преступника Колчака (после 1991 года его пытались реабилитировать по суду, но безуспешно) включала в себя репрессии против мирного населения, создавалась система концлагерей, практиковалось заложничество и массовое уничтожение населения. Более того, генерал Корнилов считал террор в любой его форме действенным и эффективным оружием и напутствовал белогвардейцев не брать пленных, а некоторые офицеры белого движения считали, что для искоренения большевизма предстоит истребить всех рабочих старше 16 лет.