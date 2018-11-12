Зрители потребовали вернуть деньги за билеты на оперу Rammstein

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Зрители оперы Mein Herz Brennt, которую показали в Санкт-Петербурге 9 ноября 2018 года, потребовали вернуть деньги за билеты. Они заявили, что ожидали увидеть нечто, связанное с творчеством группы Rammstein. Об этом 12 ноября сообщил портал Peterburg2.

Посетившие концерт также предъявили претензию к его продолжительности, указав на то, что в реальности он длился около 90 минут, вместо заявленных 136. Впоследствии организаторы опубликовали заявление, в котором указали, что на концерте должны были демонстрироваться не кавер-версии композиций Rammstein, а музыка немецкого композитора Торстена Раша, чей альбом доступен в сети.

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Напомним, Торстен Раш родился в Дрездене в 1965 году, в 1990 году он эмигрировал в Японию и стал там известен как успешный создатель музыки к фильмам и сериалам. Впоследствии композитор стал популярным в Великобритании. Альбом Mein Herz Brennt он выпустил в 2003 году.

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