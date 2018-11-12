Чехия хочет вернуть гражданство писателю Милану Кундере

Прага, , 14:43 — REGNUM Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, будучи во Франции в рамках торжеств по поводу столетия со дня окончания Первой мировой войны, объявил, что Прага рассматривает возможность восстановить чешское гражданство известного писателя Милана Кундеры, которого он был лишен в 1979 году, сообщает 12 ноября AMNA.

Бабиш отметил, что он точно не знает процедуру восстановления гражданства, но отметил, что «волокиты» не ожидается. Кундера, которому сейчас 89 лет, оставил свою страну и поселился во Франции в 1975-м, с тех пор его отношения с родиной остаются сложными: он не был там уже очень давно, и даже при посещении родного города писатель не стремится к публичности и участию в общественных мероприятиях.

Милан Кундера является гражданином Франции с 1981 года, через четыре года в интервью корреспонденту New York Times он назвал Францию своей единственной родиной и заявил, что не надеется вернуться и не считает себя эмигрантом. Роман «Бессмертие» (1990) был последним, который он написал на чешском языке.