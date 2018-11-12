Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:14:11 МСК

Кинокомикс «Мстители: война бесконечности» получил «народную» премию США

Культура

Стали известны победители People’s Choice Awards 2018

Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Фильм режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: война бесконечности» получил «народную» премию People’s Choice Awards 2018 в номинации «Любимый экшн-фильм». Об этом 12 ноября сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что картина обошла в голосовании такие фильмы, как «Черная пантера», «Дэдпул 2», «Мир юрского периода 2» и «Восемь подруг Оушена». В номинации «Любимая экшн-кинозвезда» победила актриса Данай Гурира, а звание любимого драматического киноактёра досталось Чедвику Боузману. В конкурсе «Любимая драматическая киноактриса» приз ушел к Скарлетт Йоханссон.

Читайте также: Эксперты: сериалы Marvel популярнее, чем принято считать

Напомним, People’s Choice Awards — премия, которая выдаётся в США по итогам зрительского голосования. С 2005 года победители конкурсов определяются путём голосования в сети. Награды присуждаются людям и проектам в области кино, музыки и телевидения. Также существуют специальные награды.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинокомикс «Веном» обошел в прокате фильм «Лига справедливости»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить