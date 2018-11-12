СГК объявила о старте литературной премии «Новое кузбасское слово»

Кемерово, , 14:11 — REGNUM В Кемеровской области стартовал приём произведений на соискание литературной премии «Новое кузбасское слово», учредителем которой выступила Сибирская генерирующая компания. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании, к участию приглашаются писатели — члены профессиональных писательских Союзов и писатели-любители — жители Кемеровской области в возрасте от 18 лет, пишущие на русском языке.

«Премия проводится по следующим номинациям: — «Крупная проза» (роман, повесть) — «Малая проза» (рассказ, эссе) — «Поэзия» (поэма, цикл стихов (не менее 5 стихотворений) — «Живи, мой город, многие лета!» (поэтические и прозаические произведения любых жанров о городе Кемерово или городе Новокузнецк). Номинация объявлена в честь 100-летнего юбилея Кемерова и 400-летнего юбилея Новокузнецка. — «Первые строки» (поэтические и прозаические произведения любых жанров, авторами которых являются подростки в возрасте от 12 до 17 лет)», — поясняют организаторы акции.

К рассмотрению принимаются литературные произведения кузбасских писателей, написанные в период с октября 2017 по октябрь 2018 года. С согласия авторов они будут опубликованы в официальной группе премии Вконтакте.

По итогам читательского голосования автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов читателей, будет отмечен призом читательской симпатии.

Известно, что в состав жюри премии вошли представители научной и творческой среды Кемеровской области, Союза писателей России. Церемония награждения победителей состоится в декабре.

«Проведение конкурса среди писателей Кузбасса — многолетняя традиция Сибирской генерирующей компании. Его цель — поддержка одарённых авторов Кузбасса, развитие литературы в регионе, повышение интереса жителей области к чтению. Произведения принимаются с 12 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года (включительно)», — говорится в официальном сообщении СГК.

С дополнительными условиями участия в премии можно ознакомиться в официальной группе премии Вконтакте.