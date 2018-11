Озвучивший Бэтмена актер посоветовал посмотреть новую версию мультсериала

Ванкувер, Канада, , 13:49 — REGNUM Актер Кевин Конрой, озвучивший Бэтмена в анимационном сериале 90-х годов XX века и нескольких видеоиграх, рассказал фанатам о том, почему сегодня стоит посмотреть ремастеринговую версию популярного шоу. Об этом 12 ноября сообщил портал We Got This Covered.

«Они никогда не относились снисходительно к аудитории. И они никогда не относились снисходительно к материалу. Они уважали публику, и они уважали материал», — сказал Конрой о создателях шоу Брюсе Тимме, Эрике Радомски и Поле Дини.

Актер добавил, что трио никогда не хотело делать «детское шоу» и на его личное решение участвовать в проекте повлияло то, что ему очень понравились сценарии. По мнению Конроя, сериал создан для разных возрастных аудиторий и выросшие фанаты могут и сегодня посмотреть это шоу и вовсе не из-за ностальгии.

Напомним, компания Warner Bros. Home Entertainment выпустила ремастеринговую версию анимационного сериала «Бэтмен». Оригинальное шоу телеканал Fox показывал в период с сентября 1992 года по сентябрь 1995.

