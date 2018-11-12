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Джим Керри теперь рисует карикатуры. На Трампа

Культура

И они пользуются популярностью

Джим Керри теперь рисует карикатуры. На Трампа
Иллюстрация: Скриншот из твиттера Джима Керри
«Угадайте, кто сократил финансирование на управление пожарами в Калифорнии, а потом свалил вину на нерациональное управление? Как вы произносите слово «инфантил»?»

Вашингтон, 12 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Известный комедийный актер Джим Керри в последние годы явился в неожиданной и провокационной роли: он рисует политические карикатуры, сообщает 12 ноября AMNA.

Начиная с президентских выборов 2016 года, Керри, как и многие другие знаменитости, обнаружил для себя новый канал самовыражения, и в его случае это карикатуры. Зал искусства Maccarone Gallery в Лос-Анджелесе сейчас проводит выставку карикатур работы Джима Керри.

Выставка «IndigNATION» (означает «возмущение», но с заглавными буквами, которые образуют слово «nation», т. е. «народ») объединяет политические карикатуры, которые актер нарисовал в последние два года. Рисунки, которые мгновенно распространялись в социальных сетях, представляют собой реакцию на каждый новый скандал правительства Дональда Трампа — как, например, карикатура, связанная с реакцией Трампа на пожары в Калифорнии.

«Угадайте, кто сократил финансирование на управление пожарами в Калифорнии, а потом свалил вину на нерациональное управление? Как вы произносите слово «инфантил»?» — написано в официальном твиттер-аккаунте Керри — сильно политизированном и посвященном большей частью критике президента США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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