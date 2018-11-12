Василий Лановой стал заслуженным артистом Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:46 — REGNUM Народному артисту СССР Василию Лановому присвоено звание «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики». Такое решение принял глава субъекта Рашид Темрезов в ходе визита в республику известного артиста, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе руководителя региона.

Лановой приехал в Карачаево-Черкесию с программой «Спасибо за память, потомки» — моноспектаклем о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Объявляя о присвоении ему звания заслуженного артиста республики, Рашид Темрезов отметил, что «это лишь малая толика» уважения к творчеству артиста, и выразил уверенность, что тот еще не раз порадует своих зрителей талантом в актерских работах.

Напомним, Василий Лановой является руководителем общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» и сопредседателем общественного движения «Бессмертный полк России».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году звание заслуженного деятеля искусств Карачаево-Черкесии было присвоено певцу Иосифу Кобзону. В этом же году народным артистом республики стал художественный руководитель Ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России Виктор Елисеев. Кроме того, в разные годы звание народной было присвоено Анастасии Волочковой, заслуженными артистами КЧР являются солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и певец и композитор Дмитрий Маликов.

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