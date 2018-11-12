Ольга Бузова намерена в 35 лет усыновить ребенка

Москва, , 11:38 — REGNUM Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова заявила о готовности усыновить ребенка из детского дома — в том случае, если не удастся в ближайшие годы родить самой. Об этом певица и телеведущая сообщила в эфире телеканала НТВ.

«Если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка — усыновлю или удочерю», — отметила она.

По словам Бузовой, даже в том случае, если она станет матерью, свою сценическую карьеру она прерывать не намерена.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября один из участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» покинул программу в обмен на 2 млн рублей. Он объяснил свой выбор тем, что должен направить деньги «на доброе дело».

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