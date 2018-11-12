В Свердловской области откроют интерактивный музей истории УДТК

Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Екатеринбурге откроется интерактивная музейная экспозиция, посвящённая истории легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Реализация проекта будет осуществлена при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Открытие экспозиции состоится через несколько месяцев в Центре истории УДТК. Организаторы выставки намерены оцифровать и представить мультимедийными средствами фотографии из личных архивов воинов-добровольцев, письма с фронта, отчёты по поисковым экспедициям, видео-интервью с ветеранами корпуса и многое другое. Проект будет реализован Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны и военной службы УДТК, которая выиграла президентский грант.

Напомним, что в августе в Екатеринбурге открылся Центр истории УДТК в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Отметим, что с 2012 года 11 марта в Свердловской области стал памятным днём, посвящённым трудовому подвигу уральцев и ратным заслугам танкистов-добровольцев УДТК. Танковый корпус был сформирован в 1943 году и прошёл боевой путь от Курской дуги до Берлина и Праги.

За годы Великой Отечественной войны бойцы танкового корпуса были награждены более чем 42 тысячами орденов и медалей. В том числе 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, а 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.