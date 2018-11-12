В Дагестане снимают фильм о русских учителях

Махачкала, , 11:16 — REGNUM В Дагестане проходят съёмки документального фильма о русских учителях. На сегодняшний день отснята половина материала, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе министерства по национальной политике республики.

Картина расскажет об учителях, которые были направлены в Дагестан в XX веке для ликвидации всеобщей безграмотности населения. Съёмки пока приостановлены и будут возобновлены в мае 2019 года.

Кроме того, в рамках проекта издана книга Патимат Геличовой «Русские учителя в Дагестане», которая повествует об историях трёх тысяч приезжих русских учителей. Дагестанский автор Марат Шахманов работает над созданием пьесы, посвящённой данной теме.

На прошедшем в Москве 6 ноября форуме «Сообщество» историко-просветительский проект «Русские учителя в Дагестане» был отмечен благодарностью Общественной палаты России.

Напомним, в начале 20-го века Дагестан являлся отсталой во всех отношениях окраиной с малограмотным населением. В 20-е годы прошлого столетия в республике было принято постановление о всеобщем обязательном начальном обучении. Все дети школьного возраста должны были учиться и получать четырехклассное образование.

Для осуществления культурной революции и ликвидации неграмотности среди дагестанцев в республику, в её даже самые отдалённые аулы, были направлены учителя из центральных регионов России. За полвека в Дагестан приехали тысячи выпускниц педагогических училищ и институтов, внесших огромный вклад в развитие образования в республике.

Читайте также: В Дагестане начинаются съемки художественного фильма о войне в Сирии