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Телеканал «Россия» показывает сериал Сергея Урсуляка «Ненастье»

Культура

Фильм создан по мотивам романа Алексея Иванова «Ненастье»

Москва, 12 ноября 2018, 11:01 — REGNUM  12 ноября телеканал «Россия 1» начинает показ нового многосерийного фильма Сергея Урсуляка «Ненастье», созданного по одноименному произведению Алексея Иванова. Сюжет картины прост и даже знаком многим пережившим 1990-е и 2000-е: вернувшийся с войны «афганец», работающий инкассатором, угоняет фургон с деньгами. Но фильм вовсе не триллер, это, как отмечается в аннотации к книге, «про ненастье в душе». Это история о целом поколении и его неприкаянности, о братской военной дружбе и большой любви несмотря ни на что. В главных ролях Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина, Сергей Маковецкий, Серафима Красникова, Сослан Фидаров и другие. Замечательную песню к фильму написала Наталья Власова.

В первый день, 12 ноября, будет показано три серии. Начало в 21:00.

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Культурная хроника
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