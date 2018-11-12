Телеканал «Россия» показывает сериал Сергея Урсуляка «Ненастье»

Москва, , 11:01 — REGNUM 12 ноября телеканал «Россия 1» начинает показ нового многосерийного фильма Сергея Урсуляка «Ненастье», созданного по одноименному произведению Алексея Иванова. Сюжет картины прост и даже знаком многим пережившим 1990-е и 2000-е: вернувшийся с войны «афганец», работающий инкассатором, угоняет фургон с деньгами. Но фильм вовсе не триллер, это, как отмечается в аннотации к книге, «про ненастье в душе». Это история о целом поколении и его неприкаянности, о братской военной дружбе и большой любви несмотря ни на что. В главных ролях Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина, Сергей Маковецкий, Серафима Красникова, Сослан Фидаров и другие. Замечательную песню к фильму написала Наталья Власова.

В первый день, 12 ноября, будет показано три серии. Начало в 21:00.