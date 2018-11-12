Определён победитель первого в мире фестиваля GIF-изображений

Нью-Йорк, США, , 10:45 — REGNUM Компания Giphy, владеющая сервисом поиска анимированных изображений и соответствующей базой провела кинофестиваль, на котором показывали только GIF-анимацию. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

Церемония награждения прошла в кинотеатре Metrograph, расположенном в Нью-Йорке. Отмечается, что в конкурсе участвовали GIF-анимации длительностью не более 18 секунд. Первое место заняла работа под названием Washed up, на которой показано, как морская волна достигает лежащего на пляже человека. Её создали режиссёр Ани Акопян и оператор квадрокоптера Коди Гилфойл.

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Напомним, сервис Giphy был основан Алексом Чунгом и Джейсом Куком в феврале 2013 года. Первоначально он работал как поисковая система анимированных GIF-изображений. Впоследствии сервис совместно с Twitter запустил проект, который позволил пользователям сети делиться файлами этого типа.

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