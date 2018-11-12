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Куртка Майкла Джексона ушла с молотка в Нью-Йорке

Культура

Перед торгами черная куртка с серебряными застежками предварительно оценивалась в $80−100 тыс

Нью-Йорк, США, 12 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Один из почитателей таланта американского эстрадного певца Майкла Джексона приобрел его сценическую куртку за $298 тыс. Об этом свидетельствуют данные аукционного дома Julien's Auctions.

Отмечается, что перед торгами в Нью-Йорке черная куртка, которую знаменитый артист надевал в ходе своего сольного концертного тура Bad Tour, предварительно оценивалась в $80−100 тыс. Сообщается также, что на предмете гардероба исполнителя есть его личный автограф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что заполненную музыкантом Виктором Цоем анкету о вступлении в Ленинградский рок-клуб не удалось продать на аукционе «Литфонд» в Санкт-Петербурге.

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