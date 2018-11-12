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В Калуге открылась посвященная предстоящему экофоруму фотовыставка

Культура

Экологический форум «Сохраним планету вместе» пройдет в Калуге с 15 по 18 ноября

Калуга, 12 ноября 2018, 10:14 — REGNUM  Порядка 30 работ, посвященных флоре и фауне Калужской области, вошли в экспозицию открывшейся в областном центре выставки. Фотографии сделаны на территории Национального парка «Угра», об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Новая фотовыставка предваряет IV международный экологический форум «Сохраним планету вместе», который пройдет в Калуге с 15 по 18 ноября 2018 года.

В программе форума выставки, работа научных секций, экскурсии по памятным местам областного центра. Основной площадкой проведения экологического форума станет здание областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября по 1 декабря 2018 года в трех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Калуге пройдет XVII Международный фестиваль фламенко «¡Viva España!»

Читайте также: В Москве, Петербурге и Калуге пройдет Международный фестиваль фламенко

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Фотовыставки
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