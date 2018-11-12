Создатель «Пиратов «Черной лагуны» в начале 2019 года выпустит новую мангу

Токио, , 10:10 — REGNUM Автор манги «Пираты «Черной лагуны» (Black Lagoon) Рей Хироэ весной 2019 года начнёт выпускать новую мангу, которая получит название 341 Combat Team (341 Sentodan). Об этом 11 ноября сообщил портал Anime News Network.

Новая работа Хироэ будет представлять собой «молодежную военную драму», события которой развернутся на фоне хаотичной войны нескольких стран. В центре повествования будет находится человек, стоящий во главе боевого отряда.

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Напомним, Рей Хироэ начал публиковать мангу «Пираты «Чёрной лагуны» в 2002 году. 10 том манги вышел в мае 2014 года, 11 том выйдет 19 ноября 2018 года. По ней сняты одноименный сериал и OVA «Кровавый путь роберты». Манга рассказывает о жизни контрабандистов, осуществляющих свою деятельность в морях Юго-Восточной Азии.

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