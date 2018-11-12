В Москве Театр на Малой Бронной покажет спектакль о Людмиле Гурченко

Москва, , 10:06 — REGNUM 12 ноября московский Театр на Малой Бронной покажет премьеру — музыкальный спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет». Он состоится в день рождения замечательной российской актрисы. Режиссером постановки стал друг Грученко Сергей Алдонин. По его признанию — это временами музыкальная фантазия, фрагменты наиболее ярких и судьбоносных событий, местами воспоминания друзей. Это история успеха и забвения, любви и предательства, прощаний и возвращений. Какие-то коллизии из жизни артистки известные широкой публике, другие будут откровением.

Главную роль исполним Нона Гришаева.