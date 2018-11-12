Японские актёры проведут чайную церемонию с новгородскими чиновниками

Великий Новгород, , 10:03 — REGNUM В Новгородском музее-заповеднике сегодня, 12 ноября, откроется выставка японских предметов «Самурайский след», в рамках которой актёры Нового репертуарного театра (Токио, Япония) проведут чайную церемонию. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

«Церемония — эксклюзив, на неё приглашены около 30 представителей правительства Новгородской области», — заявили в агентстве.

После церемонии и открытия выставки на сцене Новгородской областной филармонии пройдёт спектакль-ритуал «Кодзики. Записи о деяниях древних».

Отметим, что труппа Токийского Нового репертуарного театра приехала в Великий Новгород на XXII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, на закрытии которого 11 ноября японские актёры представили спектакль «Идиот».

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Театр основал в Токио режиссёр Леонид Анисимов, объединив три коллектива: театр Кё, театр «Переживание» и студию «Солнце».