В Москве после реставрации открыт Дом-музей Тургенева

Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве на улице Остоженка после комплексной реставрации открыт Дом-музей выдающегося русского писателя Ивана Тургенева. На открытии Дома-музея и памятника писателю Ивану Тургеневу 10 ноября присутствовал президент РФ Владимир Путин, сообщается на портале мэра Москвы.

Экспозиция музея уникальна. Здесь представлены подлинные предметы эпохи. Всего в обновленной экспозиции насчитывается 1500 экспонатов, например, последний прижизненный портрет Ивана Тургенева, раритетные издания его книг и другие предметы. Впервые открыт для посещения второй этаж, где находился кабинет писателя.

Здание на Остоженке — это двухэтажный деревянный дом с антресолями, построен в 1818—1819 годах, а в 40−50-е годы XIX века здесь жила мать писателя Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич часто гостил у нее. В преддверии 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева здание отреставрировали.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в России отмечается 200-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. К этому событию приурочено проведение 42 мероприятий федерального уровня. Выставки, лекции, научные конференции, концерты, спектакли в эти дни будут проходить по всей стране.

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