Кинокомикс «Веном» обошел в прокате фильм «Лига справедливости»

Лос-Анджелес, США, , 09:19 — REGNUM Фильм «Веном» режиссёра Рубена Флейшера, в котором главную роль исполнил Том Харди, официально обошел «Лигу справедливости» Зака Снайдера по показателю общемировых кассовых сборов. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

Сумма общемировых сборов картины после месяца показов (премьера в США прошла 5 октября 2018 года) преодолела отметку $673 млн, в то время как «Лига справедливости» смогла собрать в мировом кинопрокате около $657 млн. При этом в США лента DC собрала за время проката около $229 млн, а сумма кассовых сборов «Венома» на внутреннем кинорынке на сегодня составила около $206 млн.

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Стоит напомнить, что бюджет «Лиги справедливости» составил $300 млн, а съёмки «Венома» обошлись кинокомпании Sony Pictures Entertainment в $100 млн. Сценарий к картине Рубена Флейшера написали Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг и Келли Марсел.

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