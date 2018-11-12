Эксперты: сериалы Marvel популярнее, чем принято считать

Лос-Анджелес, США, , 08:32 — REGNUM Составлен рейтинг популярности телевизионных сериалов Marvel. Выяснилось, что первое место в нём занимает шоу «Агенты «Щ.И.Т.», которое показывает телеканал ABC. Результаты исследования 11 ноября опубликовал портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1061740355056472064

Издание заявило, что телевизионные проекты Marvel более успешны, чем принято считать даже в среде фанатов и оно сможет доказать это. К исследованию оно привлекло экспертов компании Parrot Analytics. Итогом их работы стал график, на котором показано какое место занимают шоу Marvel Television на соответствующем рынке США.

Оказалось, что «Агенты «Щ.И.Т.» по показателю популярности находятся на одном уровне c такими сериалами, как «Лучше звоните Солу», «Мыслить как преступник» и «Викинги». Причём спрос на него выше, чем на шоу «Первородные», «Супергёрл», «Стрела» (киновселеная DC) и «Бойтесь ходячих мертвецов».

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Напомним, над созданием сериала «Агенты «Щ.И.Т.» работает Джосс Уидон («Мстители: эра Альтрона», сериалы «Баффи — истребительница вампиров», «Светлячок»). Сериал начинается с того, что выживший в «Мстителях» агент Фил Колсон (его играет Кларк Грегг) начинает работать в организации «Щ.И.Т.» с новой командой.

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