Гран-при международного кинофестиваля в Германии завоевал фильм «Айка»

Астана, , 08:24 — REGNUM Фильм российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевова «Айка» завоевал гран-при на 28-го международного кинофестиваля в немецком городе Котбусе, передает 11 ноября телеканал «24 Хабар».

Главную роль в фильме сыграла актриса из Казахстана Самал Еслямова. Фильм «Айка» также был удостоен приза жюри. Картина рассказывает об истории нелегальной трудовой мигрантки из Киргизии в Москве.

Напомним, в мае 2018 года на Канском кинофестивале Самал Еслямова получила приз за «Лучшую женскую роль» в фильме «Айка». Фильм также был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

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