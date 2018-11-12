Первое место в кинопрокате США занял мультфильм «Гринч»

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Анимационная картина «Гринч», в которой главного персонажа озвучил Бенедикт Камбербэтч, вышла в лидеры проката США. Сборы мультфильма за первые выходные составили $66 млн. Об этом 11 ноября сообщил журнал Forbes.

Сумма общемировых сборов картины составила около $78,7 млн. «Богемская рапсодия» уже во вторые выходные показов потеряла 40% кассы и смогла заработать в США ещё $30,9 млн (сумма общих сборов — около $100 млн), заняв второе место. На третьей позиции оказался фильм ужасов «Оверлорд». Стоит отметить, что картина режиссёра Джулиуса Эйвери, которую продюсировал Джей Джей Абрамс смогла собрать на домашнем кинорынке лишь немногим более $10 млн (при бюджете $38 млн).

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Напомним, над созданием мультфильма «Гринч» работали режиссёры Скотт Мосье и Ярроу Чени. Российские зрители смогу увидеть его в кинотеатрах страны 22 декабря 2018 года. Бюджет картины составил $75 млн.

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