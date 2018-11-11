Звезда сериалов «Кости» и «C.S.I.» может сняться в шоу Marvel про Локи

Лос-Анджелес, США, , 17:53 — REGNUM Актриса Джейми Александер опубликовала на своей странице в Twitter кадр из фильма «Тор», на котором она запечатлена в образе Сиф (воительницы Асгарда). Фанаты киновселенной Marvel тут же высказали предположение, что она может сняться в будущем сериале «Локи». Об этом 10 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/JaimieAlexander/status/1060959437534515200

Актриса сопроводила фотографию словами «Сегодняшнее настроение». Стоит отметить, что последний раз в образе Сиф она предстала перед поклонниками киновселенной в сериале «Агенты «Щ.И.Т.», который выходит на канале ABC с сентября 2013 года по настоящее время.

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Напомним, ранее стало известно, что Marvel намерена снять отдельный сериал про Локи, который станет частью оригинального контента будущего потокового сервиса Disney Plus. Роль бога хитрости и обмана в нём вновь исполнит Том Хиддлстон.

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