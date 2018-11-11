Фото: последние дни съёмок Эндрю Линкольна в сериале «Ходячие мертвецы»

Нью-Йорк, США, , 17:25 — REGNUM В сеть выложили фотографии последних дней съемок Эндрю Линкольна в сериале «Ходячие мертвецы». Снимки были выложены на официальной Facebook-странице проекта телеканала AMC.

https://www.facebook.com/TheWalkingDeadAMC/posts/2938108019548670

Одна из фотографий получилась достаточно забавной, на ней запечатлён момент, когда Линкольн лежит на больничной кровати, а актер Норман Ридус, исполняющий в сериале роль Дэрил Диксона, щекочет ему ноги. Линкольн также показал стертые до дыр сапоги Рика Граймса и торт, элементом которого являлась точная копия этих сапогов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эндрю Линкольн больше никогда не появится в сериале «Ходячие мертвецы» в роли Рика Граймса, несмотря на то, что АМС намерен выпустить три полнометражных фильма про новые приключения этого персонажа. Информацию подтвердил создатель шоу Скотт Гимпл.

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