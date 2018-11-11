Создатель игры Death Stranding заявил о её фактической готовности

Токио, , 16:25 — REGNUM Работа над созданием игры Death Stranding практически завершена — сообщил журналистам издания Asahi Shimbun Globe геймдизайнер Хидео Кодзима. Он отметил, что команде проекта осталось лишь внести в продукт финальные правки.

https://twitter.com/KojiPro2015/status/1060717135888928768

Кодзима заявил, что игра уже практически готова, её можно пройти полностью, чем и будут в ближайшее время заняты сотрудники его компании Kojima Productions. Им предстоит выявить все проблемы геймплея (игрового процесса) и исправить их.

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Напомним, Death Stranding стал первым и весьма амбициозным проектом Хидео Кодзимы после его ухода из Konami. Главный персонаж игры будет сделан по образу Нормана Ридуса — актёра, исполнившего в сериале «Ходячие мертвецы» роль Дэрила Диксона. В проекте также приняли участие актёры Мадс Миккельсен, Леа Седу, Линдси Вагнер и Трой Бэйкер.

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