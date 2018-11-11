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Киношники ищут в Калининграде актеров для съемок в новом фильме

Культура

Кинематографисты разыскивают молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет

Калининград, 11 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  В Калининграде съемочная группа проводит кастинг для нового фильма «Порт», сообщает 11 ноября Комсомольская правда.

Кинематографисты разыскивают молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет для съемок в роли сотрудников ФСБ. Кроме того, для участие в этом же фильме требуются женщины и мужчины для роли охранников, полицейских и рабочих лаборатории.

Съемки фильма стартовали 1 сентября 2018 года, они продлятся до конца ноября. Продюсером проекта выступила компания «Среда», известная зрителям по работе над такими сериалами как «Метод» и «Мажор».

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