Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
15:57:14 МСК

Прима Мариинского театра проведет «мастер-класс» по русскому балету

Культура

На премьере балета «Щелкунчик»

Прима Мариинского театра проведет «мастер-класс» по русскому балету
Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897

Санкт-Петербург, 11 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Известная балерина Диана Вишнева проведет мастер-класс, посвященный наследию русского классического балета, сообщает 11 ноября телеканал Культура.

Прима Мариинского театра приглашает зрителей на открытую репетицию, которая пройдет в студии Context Pro в Санкт-Петербурге. Звезда продемонстрирует свои профессиональные навыки на примере спектакля «Щелкунчик».

"Диана Вишнева впервые проведет мастер-класс в формате открытой репетиции на примере одной из самых известных вариаций классического репертуара — Маши из балета «Щелкунчик» в постановке Василия Ивановича Вайнонена», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, русский классический балет признается всеми любителями данного театрального жанра как самый лучший. Российские артистки являются примами многих престижных театральных трупп мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Балетное закулисье: Фоторепортаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить