Прима Мариинского театра проведет «мастер-класс» по русскому балету

Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Известная балерина Диана Вишнева проведет мастер-класс, посвященный наследию русского классического балета, сообщает 11 ноября телеканал Культура.

Прима Мариинского театра приглашает зрителей на открытую репетицию, которая пройдет в студии Context Pro в Санкт-Петербурге. Звезда продемонстрирует свои профессиональные навыки на примере спектакля «Щелкунчик».

"Диана Вишнева впервые проведет мастер-класс в формате открытой репетиции на примере одной из самых известных вариаций классического репертуара — Маши из балета «Щелкунчик» в постановке Василия Ивановича Вайнонена», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, русский классический балет признается всеми любителями данного театрального жанра как самый лучший. Российские артистки являются примами многих престижных театральных трупп мира.

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