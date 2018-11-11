В Башкирской филармонии сменился художественный руководитель

Уфа, , 15:03 — REGNUM Министр культуру Башкирии Амина Шафикова назначила нового исполняющего обязанности художественного руководителя Национального симфонического оркестра, сообщает 11 ноября Комсомольская правда.

Культурное учреждение возглавит заслуженный артист республики Артур Назиуллин, он сменит на этом посту Раушана Якупова, который продолжит работу в качестве главного дирижера оркестра.

Напомним Назиуллин известен не только в Башкирии, но и во всей России. Ранее музыкант был солистом Московской государственной академической филармонии. Не раз получал гранты от разных инстанций, в том числе грант Президента России.

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