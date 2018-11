Microsoft выкупила известных разработчиков ролевых игр Obsidian и InXile

Мехико, , 14:58 — REGNUM Компания Microsoft приобрела студии Obsidian Entertainment и InXile, которые являются известными разработчиками компьютерных ролевых игр для платформы PC. Об этом 10 ноября сообщил портал PCWorld.

Издание отмечает: слухи о возможном приобретении Obsidian ходили давно, но во время фанатского форума XO18, который проходит в Мехико, Microsoft объявила о покупке не одной, а сразу двух компаний. По мнению редакции это очень большое событие, если вспомнить, что обе они были созданы выходцами из из легендарной Interplay Брайана Фарго. Таким образом, Microsoft ещё раз подтвердила, что намерена уделять индустрии PC-игр повышенное внимание.

Читайте также: Опубликованы цифры ущерба, который пираты наносят разработчикам топовых игр

Напомним, самыми известными проектами Obsidian являются Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. InXile известна благодаря работе над Wasteland 2 и Torment: Tides of Numenera.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания NCsoft выпустит сразу четыре мобильных игры по Blade and Soul

Читайте развитие сюжета: Фото: VR-шлем Valve, который будет продаваться вместе с Half-Life 3