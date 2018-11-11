Украинский рок-музыкант провалился под сцену

Киев, , 13:32 — REGNUM Вокалист популярной украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену, сообщает 11 ноября Life.ru.

Инцидент произошел во время концерта артиста, который так резво прыгал на сцене, что под его ногами сломались доски.

На выручку товарищу пришли его коллеги, после чего Мартынюк продолжил исполнять свою песню.

Напомним, неприятные инциденты, происходящие на концертах с артистами очень часто попадают на видео и вызывают широкий интерес у населения.

Иногда подобные ситуации заканчиваются печально, так в июле 2018 года реп-исполнитель из группы Gorillaz получил серьезную травму во время аналогичного случая, что привело к его госпитализации.

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