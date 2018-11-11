В Таллине проходит выставка скульптора Марии Третьяковой «Сам Дягилев»

Таллин, , 13:28 — REGNUM В концертном комплексе Alexela в Таллине проходит выставка скульптурных портретов «Сам Дягилев» известного петербургского скульптора Марии Третьяковой. Экспозиция организована при поддержке Всемирного клуба петербуржцев. 10 работ Марии Третьяковой представляют блестящего русского антрепренёра Сергея Дягилева очень разным — официальным и дружеским, задумчивым и радостным, на отдыхе и в работе. Впрочем, названия произведений сами говорят за себя — «Дягилев на репетиции», «Дягилев на променаде», «Дягилев в Венеции», «Парадный Дягилев» и другие. Мария Третьякова созданию этого цикла более 15 лет своего творчества.

Выставка уже демонстрировалась в некоторых городах России, сегодня она «гостит» в Эстонии, далее отправится в Италию, Францию, Швейцарию и Германию.