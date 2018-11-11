Самый аморальный персонаж Marvel будет показан детям

Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Авторы фильма «Дэдпул» выпустят новую версию фильма, разрешенную для просмотра детям, сообщает 11 ноября Life.ru.

Для этих целей из картины будут удалены все эпизоды в которых герой ругается. Тем не менее, жестокость и имморализм персонажа убрать из фильма не получится, но это не считается в США вредной информацией для детей.

Напомним, герой комиксов Marvel «Дэдпул» значительно отличается от всех других персонажей киновселенной. Особенностью его является постоянный черный юмор, преимущественно на интимные темы. А также отсутствие моральных принципов.

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