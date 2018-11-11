В Парадельфийских играх в Ижевске принимают участие более 1500 человек

Ижевск, , 13:10 — REGNUM 11 ноября в столице Удмуртии Ижевске открываются будут проходить II Международные Парадельфиские игры. В инклюзивных состязаниях области достижений в искусстве примут участие более 1500 одаренных музыкантов, писателей, художников и актеров из 50 регионов России и 16 стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Творческие соревнования состоятся в восьми видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое; литература (авторство) и жестовая песня.

В гала-концертах открытия и закрытия Игр вместе с лауреатами смотра, выступят и звезды российской эстрады.

Также в рамках форма пройдут международная конференция, семинары, мастер-классы и экскурсионные программы.

Игры продлятся до 17 ноября.